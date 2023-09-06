В Японии упали цены на автомобили с пробегом из-за введения антироссийских санкций

В Японии наблюдается устойчивое снижение цен на подержанные автомобили, которое продолжается уже второй месяц подряд. Эта тенденция связана с ужесточением ограничений на экспорт автомобилей в Россию и дефицитом полупроводников, которые привели к существенному увеличению стоимости новых автомобилей во время пандемии COVID-19.

Данные японской компании USS, специализирующейся на аукционах подержанных автомобилей, подтверждают снижение цен. Согласно статистике, средняя цена автомобилей на аукционах в августе составила немного более 1 миллиона иен (приблизительно $6,8 тыс.), что на 6,9% ниже, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Местные эксперты полагают, что цены на подержанные автомобили будут продолжать снижаться и в будущем. Эта тенденция может быть связана с вступлением в силу дополнительных ограничений на экспорт автомобилей в Россию, которые начали действовать 9 августа. Теперь автомобили с объемом двигателя более 1,9 литра и гибридные модели запрещено поставлять в Россию.

Россия ранее была одним из основных рынков для японских подержанных автомобилей, и примерно 20% всех подержанных автомобилей экспортировалось в эту страну. Ограничения на экспорт могут затронуть до половины этого объема, что означает, что дополнительное количество автомобилей, которые ранее экспортировались в Россию, теперь будет предложено на местном рынке. Это в свою очередь может привести к дальнейшему снижению цен на подержанные автомобили в Японии.