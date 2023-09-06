Российские автомобилисты взамен привычных марок шин переходят на новые

Российские автовладельцы уже активно приобретают зимние шины, и, согласно данным экспертов «Авито», они все чаще предпочитают бюджетные азиатские бренды. В августе продажи новых зимних шин выросли на 46% по сравнению с прошлым годом. Новые шины составляют почти половину всех проданных на «Авито» комплектов резины. За последний год их доля в общем объеме продаж увеличилась на 8%. Предложение новых шин также значительно увеличилось за год.

Средняя цена нового комплекта из четырех шин составляет 43 тысячи рублей. Продажи б/у шин для легковых автомобилей также выросли на 6% по сравнению с августом прошлого года, а средняя стоимость комплекта б/у шин составила 15 тысяч рублей.

Бюджетные азиатские бренды шин становятся все более популярными среди российских автовладельцев. В августе самым популярным брендом автомобильных шин был Nokian Tyres, который занимает 21% от общих продаж в этой категории. Средняя цена комплекта из четырех новых шин этого бренда составила 44,4 тысячи рублей, а для б/у шин — 16,9 тысячи рублей. Другие популярные бренды включают Pirelli (Италия), Michelin (Франция) и Cordiant (Россия).

Важным трендом стало то, что российские автовладельцы начали обращать внимание на новые бренды шин, предлагающие бюджетные, но качественные варианты. Спрос на шины от азиатских производителей, таких как Yokohama (Япония), Kumho (Южная Корея) и бренды из Китая, такие как Triangle, Sailun и Maxxis, значительно возрос в августе.

Исполнительный директор «ТД «Кама» (генеральный дистрибьютор продукции предприятий Kama Tyres) Тимур Шарипов отмечает, что китайская продукция может занять около 30% рынка шин в России к концу 2023 года. Он указывает на то, что с уходом премиальных и среднеценовых шин из России высока вероятность того, что производители китайской продукции займут эти ниши с продукцией различного качества.

Источник: rg.ru.