Издание Whatcar опубликовало рейтинг ТОП-5 самых ненадёжных хэтчбеков

В исследовании, проведенном журналистами британского издания Whatcar.com совместно со страховой компанией MotorEasy, был составлен антирейтинг самых ненадежных подержанных хэтчбеков, доступных на российском рынке.В опросе приняли участие 25 тысяч водителей, которые поделились информацией о неисправностях, с которыми они столкнулись за последние два года. В результате исследования были выявлены следующие модели:

1. Citroen C3 второго поколения: У четверти владельцев за последние два года возникли серьезные проблемы с автомобилем. Самые распространенные неисправности связаны с тормозной системой и кондиционером.

2. Ford Fiesta выпуска 2002–2008 годов: Главные проблемы этой модели связаны с неисправностями выхлопной системы и подвески.

3. Nissan Micra: Владельцы сталкивались с неполадками в работе электроники и элементов подвески.

4. Дизельный Ford Fiesta шестого поколения (2008—2019 годов): У этой модели выявлены дефекты в работе подвески и кондиционера.

5. Бензиновый Mini образца 2007-2014 годов: Владельцы этой модели жаловались на неполадки с тормозами, выхлопной системой, аккумулятором, кондиционером и электрикой.