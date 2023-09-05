Donfeng 580 возглавил ТОП-5 самых дешёвых 7-местных автомобилей на рынке РФ

На российском рынке представлено немало моделей авто, причем большинство новинок поступает в страну из Китая.

Эксперты просмотрели предложения на авторынке и решили подготовить список из 5 моделей, в который вошли самые доступные 7-местные кроссоверы, представленные в стране по состоянию на сентябрь 2023 года.

Вот ТОП-5 самых недорогих семиместных автомобилей в России в сентябре 2023 года:

1. Dongfeng 580 — цена: 2 290 000 рублей.

2. Chery Tiggo 8 — цена: от 2 909 900 рублей.

3. GAC GS8 — цена: от 2 989 000 рублей.

4. Chery Tiggo 8 Pro — цена: от 3 369 900 рублей.

5. GAC GN8 — цена: от 3 399 000 рублей.

Указанные цены и характеристики могут изменяться, поэтому рекомендуется проверять актуальную информацию на официальных веб-сайтах производителей или у дилеров.

Источник: Автоновости дня.