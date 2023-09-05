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Автоконцерн «АвтоВАЗ» поднял цены на Lada Granta на 10-60 тыс. рублей

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Автопроизводитель «АвтоВАЗ» принял решение о пересмотре цен на свою популярную модель LADA Granta, которая является одной из самых доступных на российском рынке. В результате последнего мониторинга прайс-листов компании выяснилось, что цены на большинство версий LADA Granta выросли на 10-60 тыс. рублей или 1,3-5,7%.

Прежде всего, самый распространенный седан LADA Granta подорожал на 10-40 тыс. рублей или 1,3-4,8%, пишут «Автоновости дня».  Версия Classic’23 стала дороже на минимальные 10 тыс. рублей, а все остальные версии, кроме Standart и обычной Classic, подорожали на 40 тыс. рублей.

Стоит отметить, что некоторые комплектации, такие как Classic’22, Classic Кондиционер и Comfort, больше не доступны для покупки.

Также цены на лифтбек Granta увеличились на 40 тыс. рублей во всех комплектациях, за исключением Classic и Classic с кондиционером. Однако, комплектация Classic’22 и версия Comfort с 90-сильным двигателем были исключены из линейки модели.

Хэтчбек и универсал Granta не подорожали, однако цены на кросс-универсал Granta Cross и спортивную версию Granta Drive Active выросли.

Возможные причины повышения цен могут быть связаны с различными факторами, такими как увеличение стоимости комплектующих, инфляция, изменение курса валюты и другие экономические факторы.

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