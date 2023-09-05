Портал «АвтоВзгляд» назвал причины более долгой работы «родных» АКБ в авто

Каждая деталь транспортного средства выполняет важную функцию, и аккумуляторные блоки не исключение. Интересный факт заключается в том, что «родные» аккумуляторы, поставляемые производителем автомобиля, часто служат дольше, чем те, которые можно купить в магазине. Эксперты издания «АвтоВзгляд» проанализировали данную ситуацию и выяснили причины такого различия.

Одна из основных причин заключается в контроле качества. Автопроизводители тщательно следят за качеством аккумуляторов, которые поставляются им поставщиками. Они имеют возможность прервать сотрудничество с ненадежными поставщиками, если обнаружат любые несоответствия. В результате, поставщики аккумуляторов стремятся производить продукцию высокого качества, чтобы поддерживать долгосрочное сотрудничество и обеспечить стабильный спрос.

В то же время, магазины обычно имеют более низкий уровень контроля качества. Они проводят базовую проверку аккумуляторов, но это может быть недостаточно для выявления потенциальных проблем. Кроме того, предпродажный процесс, включая транспортировку и хранение аккумуляторов в магазинах, также может повлиять на их состояние.

Некоторые аккумуляторы могут потерять часть своей емкости из-за неправильного хранения или длительного времени на полках магазина.

Также стоит отметить мотивацию магазинов. Они заинтересованы в больших продажах и могут перепродавать аккумуляторы с недостаточным зарядом клиентам, которые не осведомлены об этом.

В результате, клиенты могут приобретать аккумуляторы с ограниченной работоспособностью, что в конечном итоге приводит к более короткому сроку службы.

Когда выбираете аккумулятор, стоит обратить внимание на его состояние, дату изготовления и репутацию производителя. Если возможно, рекомендуется приобретать «родные» аккумуляторы от автопроизводителя, так как они обычно обладают высоким уровнем контроля качества и демонстрируют более надежную работу.

Однако, если вы выбираете аккумулятор из магазина, рекомендуется обратиться к надежным поставщикам и убедиться в его состоянии и гарантиях. Это поможет получить наилучший вариант аккумулятора, который будет соответствовать вашим потребностям и обеспечит надежную работу в вашем автомобиле.