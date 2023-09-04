Редкая «Волги» с мотором от Toyota продается в России за 1,8 млн рублей

В Санкт-Петербурге была выставлена на продажу редкая модель «Волги» ГАЗ-3111 с двигателем от Toyota на 224 лошадиных сил и автоматической КП.

Автомобиль был выпущен в 2002 году, и его пробег заявлен всего 4300 километров. Продавец, который приобрел эту «Волгу» в 2020 году, утверждает, что она ранее находилась в экспозиции Самарского музея внедорожных машин. По объявлению, автомобиль принадлежал двум губернаторам до этого.

ГАЗ-3111, выпускавшаяся на Горьковском автозаводе с 1998 по 2004 годы, была редкой моделью, и ее тираж был небольшим. Из-за высокой стоимости автомобиля его производство завершилось примерно после выпуска 500 экземпляров.

После этого модель «Волги» больше не возвращалась на конвейер в Нижний Новгород.