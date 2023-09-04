Российские автомобилисты назвали преимущества и недостатки китайских моделей авто

Результаты опроса, проведенного блоком автобизнеса банка «Открытие» и предоставленного «Российской газете», позволяют выделить основные преимущества и недостатки китайских автомобилей, которые являются единственными импортными автомобилями, официально поставляемыми в Российскую Федерацию.

Согласно мнению российских водителей, основными преимуществами китайских автомобилей в настоящее время являются наличие запчастей (35%) и широкий модельный ряд (34%).

Кроме того, 8% респондентов отметили более низкую стоимость страховок, а 6% выделили качественный ремонт в сервисных центрах. Однако 14% опрошенных испытывают затруднения при оценке преимуществ китайских брендов.

Каждый пятый опрошенный (20%) считает, что автомобили из Китайской Народной Республики полностью адаптированы к погодным условиям России, в то время как 61% отмечают готовность лишь определенных марок и моделей. С другой стороны, 19% респондентов считают, что китайские автомобили не справляются с российской зимой.

Интересно, что мужчины выражают более оптимистическую оценку, поскольку только 15% из них и 23% женщин полагают, что китайские автомобили не готовы к суровым погодным условиям России.

Большинство опрошенных (57%) согласны с утверждением о том, что обслуживание китайских автомобилей стало проще, так как в большинстве случаев доступны запчасти (15% полностью согласны, 42% скорее согласны). Однако 10% опрошенных не согласны с этим утверждением (6% скорее нет, 4% совершенно нет), а треть респондентов испытывают затруднения с ответом.

В отношении недостатков китайских автомобилей, российские водители указали на использование тонкого металла и деталей, которые не предназначены для высоких поперечных нагрузок и скручивания (44%). Кроме того, 42% опрошенных отметили проблемы с коррозией металла, который не всегда готов к зимней эксплуатации, а 29% указали на некачественную электронику и запчасти.

Другие недостатки, отмеченные 28% респондентов, включают слишком нежную подвеску, которая часто не соответствует российским дорожным условиям, и слабое лакокрасочное покрытие, упомянутое 24% опрошенных.