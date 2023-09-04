Главная » Новости

Российские автомобилисты назвали преимущества и недостатки китайских моделей авто

Просмотров 2 Опубликовано Обновлено

Результаты опроса, проведенного блоком автобизнеса банка «Открытие» и предоставленного «Российской газете», позволяют выделить основные преимущества и недостатки китайских автомобилей, которые являются единственными импортными автомобилями, официально поставляемыми в Российскую Федерацию.

Согласно мнению российских водителей, основными преимуществами китайских автомобилей в настоящее время являются наличие запчастей (35%) и широкий модельный ряд (34%).

Кроме того, 8% респондентов отметили более низкую стоимость страховок, а 6% выделили качественный ремонт в сервисных центрах. Однако 14% опрошенных испытывают затруднения при оценке преимуществ китайских брендов.

Каждый пятый опрошенный (20%) считает, что автомобили из Китайской Народной Республики полностью адаптированы к погодным условиям России, в то время как 61% отмечают готовность лишь определенных марок и моделей. С другой стороны, 19% респондентов считают, что китайские автомобили не справляются с российской зимой.

Интересно, что мужчины выражают более оптимистическую оценку, поскольку только 15% из них и 23% женщин полагают, что китайские автомобили не готовы к суровым погодным условиям России.

Большинство опрошенных (57%) согласны с утверждением о том, что обслуживание китайских автомобилей стало проще, так как в большинстве случаев доступны запчасти (15% полностью согласны, 42% скорее согласны). Однако 10% опрошенных не согласны с этим утверждением (6% скорее нет, 4% совершенно нет), а треть респондентов испытывают затруднения с ответом.

В отношении недостатков китайских автомобилей, российские водители указали на использование тонкого металла и деталей, которые не предназначены для высоких поперечных нагрузок и скручивания (44%). Кроме того, 42% опрошенных отметили проблемы с коррозией металла, который не всегда готов к зимней эксплуатации, а 29% указали на некачественную электронику и запчасти.

Другие недостатки, отмеченные 28% респондентов, включают слишком нежную подвеску, которая часто не соответствует российским дорожным условиям, и слабое лакокрасочное покрытие, упомянутое 24% опрошенных.

Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Tvoe-Avto.com» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2023 ТВОЕ-АВТО