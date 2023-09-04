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АвтоВАЗ в 2023 году продал 200-тысячный автомобиль LADA

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30 августа 2023 года объем продаж автомобилей LADA в России превысил отметку в 200 тысяч единиц. Это на 11,5 тысячи автомобилей больше, чем за весь 2022 год.
200-тысячным автомобилем стал седан LADA Vesta Cross нового поколения в комплектации Techno, который оснащен уникальной на российском рынке 10-дюймовой мультимедиа системой с интегрированными сервисами Яндекс и цифровой панелью приборов с функцией трансляции Яндекс-навигации.

Этот автомобиль был продан в Санкт-Петербурге, который является одним из самых успешных регионов для LADA Vesta.

Продажи нового поколения LADA Vesta начались в конце мая 2023 года, и за три месяца доля этой модели в общих продажах LADA выросла до 20%. Производственные объемы LADA Vesta также увеличились, и ежедневный темп сборки моделей Granta и Vesta практически выровнялся.

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