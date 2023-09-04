Страховщики озвучили 3 самых дорогих угнанных автомобилей в 2023 году

Страховая компания «Согласие» выплатила самые высокие суммы страхового возмещения за угоны автомобилей в Москве и Подмосковье в этом году. Самый дорогой угон произошел в Подмосковье, где был похищен двухлетний Toyota Land Cruiser Prado белого цвета. Машина принадлежала компании и была застрахована на 4,046 миллиона рублей.

Вторым по стоимости угоном был серебристый Infiniti QX80, который исчез с одной из московских стоянок. Страховое возмещение составило более 3,8 миллионов рублей.

Третье место занял красный Lexus NX300, который был угнан с парковки во дворе. Владельцу автомобиля было выплачено почти 3,1 миллиона рублей.

В других регионах, таких как Санкт-Петербург, Тверь и Вологда, суммы страхового возмещения за угоны были ниже.