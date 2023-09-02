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Автомобили россиян могут отправлять на штрафстоянку за горящий индикатор ABS

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С начала сентября правила для инспекторов ГИБДД изменились — теперь они имеют право забирать автомобили на штрафстоянку, если обнаружат горящий индикатор ошибки в работе антиблокировочной системы тормозов (ABS). Если ошибка связана с тормозной системой, то автомобиль будет задержан на штрафстоянке. Водители грузовиков чаще других могут столкнуться с этой проблемой.

В остальных случаях водитель может получить штраф и отправиться к месту устранения неисправности с соблюдением мер предосторожности.

Таким образом, если обнаружена ошибка ABS, водителю необходимо незамедлительно обратиться к специалисту для устранения неисправности и предотвращения возможных проблем на дороге.

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