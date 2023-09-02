Внедорожник SsangYong Kyron без единого дефекта выставлен на продажу в Москве

Автомобиль SsangYong Kyron, который находится в продаже в Москве за 2,2 миллиона рублей, принадлежал только одному владельцу и провел большую часть времени в гараже. Несмотря на свой десятилетний возраст, машина находится в идеальном состоянии. В салоне автомобиля все еще присутствуют заводские чехлы и защитная пленка. Все технические компоненты модели также находятся в отличном состоянии.

SsangYong Kyron оснащен 2,3-литровым бензиновым двигателем мощностью 150 лошадиных сил и пятиступенчатой механической коробкой передач. Комплектация автомобиля включает климат-контроль, задние парктроники, подогрев передних сидений и электропривод зеркал заднего вида.

За все время эксплуатации автомобиль проехал всего 658 километров.