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Внедорожник SsangYong Kyron без единого дефекта выставлен на продажу в Москве

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Автомобиль SsangYong Kyron, который находится в продаже в Москве за 2,2 миллиона рублей, принадлежал только одному владельцу и провел большую часть времени в гараже. Несмотря на свой десятилетний возраст, машина находится в идеальном состоянии. В салоне автомобиля все еще присутствуют заводские чехлы и защитная пленка. Все технические компоненты модели также находятся в отличном состоянии.

SsangYong Kyron оснащен 2,3-литровым бензиновым двигателем мощностью 150 лошадиных сил и пятиступенчатой механической коробкой передач. Комплектация автомобиля включает климат-контроль, задние парктроники, подогрев передних сидений и электропривод зеркал заднего вида.

За все время эксплуатации автомобиль проехал всего 658 километров.

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