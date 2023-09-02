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Эксперты перечислили ТОП-5 автомобилей на рынке РФ с самым высоким расходом топлива

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Эксперты автомобильного портала «NJCar» составили рейтинг автомобилей с высоким расходом топлива. В лидерах оказался Mercedes-Benz G-класса с 6,3-литровым двигателем V12, который потребляет в среднем 20 литров бензина на 100 километров в смешанном цикле.

На втором месте расположился Chevrolet Tahoe с 6,2-литровым мотором, его средний расход составляет 13,4 литра на 100 км.

Третье место занял Nissan Patrol с 5,6-литровым двигателем, его расход топлива около 14,5 литра на 100 км.

Lexus LX570 и Toyota Land Cruiser 200 также вошли в топ-5 с расходом топлива порядка 15 и 13,9 литров на 100 км соответственно.

Источник: cenyavto.com.

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