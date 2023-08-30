«РГ»: на 70 – 600 тыс. рублей подорожали автомобили в России в августе 2023 года

Информация о изменении цен на автомобили в последние месяцы была предоставлена дилерами, опрошенными «Российской газетой». Анна Уткина, директор по коммуникациям ГК «Автодом», отметила, что в июле цены на шесть новых автомобилей на российском рынке были скорректированы. В список попали четыре китайские марки и две отечественные. Подорожание составляло от 0,5% до 17%, или от 5 тысяч рублей до 900 тысяч рублей в каждом отдельном случае.

С 1 по 15 августа 2023 года в связи с вступлением новых условий утилизационного сбора было зафиксировано подорожание 13 марок новых автомобилей. Это было самое значительное повышение цен с мая 2022 года. Как и в июле, цены на отечественные и китайские автомобили выросли. В среднем стоимость автомобилей увеличилась на 70 тысяч рублей до 400 тысяч рублей.

Цена на автомобиль Audi A4 V поколения 2015-2022 годов выпуска значительно выросла. К концу июля стоимость модели увеличилась почти на 8% и достигла 2,5 миллиона рублей. Хэтчбек BMW 1 серии (E87) 2007-2013 годов также подорожал на 7% и стал стоить 925 тысяч рублей.

Важно отметить, что запасы автомобилей европейских брендов, поставляемых официальными дилерами, практически исчерпаны, и их остатков хватит до осени. Цены на автомобили из следующих поставок также будут увеличиваться из-за нестабильности валютного курса, по словам Анны Уткиной.

Ренат Тюктеев, заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон», также отметил повышение цен на новые автомобили. Он сообщил, что в июле средняя цена на автомобили возросла на 50-80 тысяч рублей. В августе этот рост усилился, и диапазон подорожания составил от 120 до 600 тысяч рублей и выше для премиальных марок. По его словам, все автомобили подорожали пропорционально стоимости, и нет необходимости выделять отдельные модели или марки, которые подорожали сильнее или слабее. Он также отметил, что параллельный импорт мгновенно влияет на цены, но китайские бренды с официальными дилерскими сетями имеют более умеренную ценовую политику.

Ренат Тюктеев предсказал, что цены на автомобили продолжат расти до конца года во всех сегментах рынка, особенно в осенний период. Он также отметил, что кредиты также подорожают из-заЦены на автомобили в России в последние месяцы изменились, сообщают дилеры, опрошенные «Российской газетой». Анна Уткина, директор по коммуникациям ГК «Автодом», отмечает, что в июле цены на шесть новых моделей автомобилей были скорректированы. Список затронутых моделей включает четыре китайские марки и две отечественные. В каждом отдельном случае стоимость автомобилей возросла на 0,5-17% или от 5 тысяч до 900 тысяч рублей.

С 1 по 15 августа 2023 года вступили в силу новые условия утилизационного сбора, что привело к подорожанию 13 марок новых автомобилей. Это самое крупное повышение цен с мая 2022 года. Аналогично июлю, отечественные и китайские автомобили подорожали. Среднее увеличение стоимости составило от 70 тысяч до 400 тысяч рублей.

Цена на Audi A4 V поколения 2015-2022 годов выпуска значительно выросла. К концу июля стоимость этой модели увеличилась на почти 8% и достигла 2,5 миллиона рублей. Хэтчбек BMW 1 серии (E87) 2007-2013 годов подорожал на 7% и теперь стоит 925 тысяч рублей.

Запасы автомобилей европейских брендов, поставляемых официальными дилерами, практически исчерпаны, и они продолжат поставляться до осени. В связи с нестабильностью валютного курса цены на автомобили из следующих поставок также увеличатся, заявила Анна Уткина.

Ренат Тюктеев, заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон», также отметил рост цен на новые автомобили. В июле средняя цена автомобилей повысилась на 50-80 тысяч рублей. В августе рост усилился, и цены выросли на 120-600 тысяч рублей и более для премиальных марок. Он указал, что все автомобили подорожали пропорционально и нет необходимости выделять отдельные модели или марки, которые подорожали сильнее или слабее. Он также отметил, что параллельный импорт мгновенно влияет на цены, но китайские бренды с официальными дилерскими сетями применяют более умеренную ценовую политику.

Ренат Тюктеев предсказывает, что цены на автомобили продолжат расти во всех сегментах рынка до конца года. Он также отмечает, что кредиты также подорожают из-за роста ключевой ставки Банка России до 12%.