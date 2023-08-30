Autonews: Власти не уточнили как в будущем будет «оптимизирован» список машин для параллельного импорта

Минпромторг пока не планирует уменьшать список автомобильных брендов, которые разрешены для ввоза в Россию по схеме параллельного импорта. Однако, этот список регулярно пересматривается и может быть оптимизирован в соответствии с насыщением рынка. Об этом сообщили представители пресс-службы Минпромторга в ответ на запрос Autonews.ru.

Пресс-служба Минпромторга прокомментировала информацию, полученную Autonews.ru от источников в автомобильной отрасли, которые указывали на возможные ограничения в отношении поставок автомобилей по схеме параллельного импорта. Один из источников упомянул, что Минпромторг рассматривает возможность ограничения ввоза тех автомобильных брендов, которые уже официально представлены на российском рынке. В качестве примера был приведен китайский кроссовер Geely Monjaro, который можно приобрести как у официальных дилеров, так и через параллельный импорт, причем в последнем случае стоимость автомобиля может быть ниже.

В настоящее время в Минпромторге уже существуют ограничения на ввоз автомобилей определенных брендов. Например, автомобили Renault могут быть ввезены по схеме параллельного импорта только после получения разрешения от АвтоВАЗа.

«На данный момент нет планов сокращать список автомобильных брендов, разрешенных для параллельного импорта. Однако этот список периодически пересматривается, и его состав может быть оптимизирован в соответствии с насыщением рынка и развитием отечественного производства», — заявили представители Минпромторга Autonews.ru.