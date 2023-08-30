Motor: Китайскую копию Nissan Navara продают продается на российском рынке за 4,99 миллиона рублей

В России доступна к продаже китайская копия пикапа Nissan Navara, известная как Dongfeng Rich 7, по цене 4,99 миллиона рублей. Интерес к этому автомобилю был привлечен вниманием журналистов из «Российской газеты». Dongfeng Rich 7 является лицензионной копией Nissan Navara и производится на том же заводе в Китае.

Эта модель представляет собой наиболее дорогую версию в линейке Rich, отличающуюся роскошным интерьером для данного сегмента. Пикап оснащен 2,3-литровым турбодизельным двигателем мощностью 166 лошадиных сил в сочетании с автоматической коробкой передач и полным приводом. Rich 7 является флагманской моделью, превосходящей стандартную версию Rich 6 по уровню оснащения и мощности.

Данная модель была представлена на рынке Китая в прошлом году и включает в себя кожаный салон с декоративными вставками под дерево, мультимедийную систему с голосовым ассистентом и сенсорным экраном. Внешне она отличается от Rich 6 дизайном фар и наличием противотуманных фар в переднем бампере. В России уже доступен для покупки пикап 2023 года выпуска без пробега.

Автомобиль оснащен различными системами безопасности, подогревом сидений, камерами кругового обзора, адаптивным круиз-контролем, люком на крыше и датчиком давления в шинах. Важно отметить, что данная модель не является официально представленной на российском рынке, поэтому полноценная гарантия от производителя не распространяется на нее.

В России также доступен для официальной покупки другой пикап от Dongfeng, модель DF6, цена которого составляет от 3,3 миллиона рублей. Этот автомобиль был выпущен на рынок всего на прошлой неделе и предлагается в трех вариантах оснащения, с двумя дизельными двигателями и тремя вариантами коробок передач на выбор. DF6 доступен с двигателями объемом 2,5 и 2,3 литра и мощностью 136 и 163 лошадиных сил соответственно. Доступны пяти- и шестиступенчатые механические коробки передач, а также восьмидиапазонный автомат. Привод является полным, с жестко подключаемой передней осью и понижающей передачей в раздаточной коробке.