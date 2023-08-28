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ВСА: чаще всего на территории РФ угоняют автомобили Hyundai, Kia, Toyota и ВАЗ

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В России наиболее часто угоняют автомобили марок Hyundai, Kia, Toyota и ВАЗ.
Это связано с их популярностью среди владельцев и недостаточной защитой от угона. Согласно данным Всероссийского союза страховщиков (ВСА), самыми часто угоняемыми моделями являются Kia Rio, Hyundai Santa Fe, Kia Sorento, Toyota RAV4 и Camry. Также автомобили Lada Granta и Lada Largus от «АвтоВАЗа» пользуются популярностью среди угонщиков.

Кроме массовых автомобилей, также угоняются дорогие европейские (Mercedes, BMW) и японские премиум-марки (Lexus, Infiniti).

Однако такие автомобили чаще угоняются по заказу. Стоит отметить, что эта статистика основана на угонах застрахованных автомобилей, и в некоторых случаях владельцы могут подстроить угоны для получения дополнительной выгоды при страховании.

По словам вице-президента Национального автомобильного союза (НАС) Антона Шапарина, в ближайшие годы китайские автомобили станут более популярными среди угонщиков.

Это связано с ростом поставок китайских автомобилей и их производством на «Автоторе» в Калининграде. Особенно рискуют оказаться модели, такие как Kaiyi, которые являются самыми доступными седанами и будут востребованы в такси.

 

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