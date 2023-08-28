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В Казани началась разработка полноприводной системы для фургона Sollers Atlant

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Казанский центр продуктового развития компании «Соллерс» занимается разработкой полного привода для фургона Sollers Atlant.

Кроме того, в планах компании — обновление стилевого решения автомобилей УАЗ Патриот и интеграция шестиступенчатого дизельного двигателя с МКПП в автомобили УАЗ.

Новое подразделение оборудовано современным оборудованием и проведет все необходимые испытания.

В ближайшее время инженеры начнут подготовку к серийному производству легких коммерческих автомобилей Sollers с электрической силовой установкой.

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