Главная » Новости

В России запущены продажи кроссовера HiPhi Y стоимостью от 6,2 млн рублей

Опубликовано Обновлено

Российские дилерские центры теперь предлагают новые китайские кроссоверы HiPhi Y, как сообщает «Газета.Ru».

Объявления о продаже этих автомобилей уже появились в разделе объявлений, и их цены начинаются от 6,2 млн рублей.

Длина новинки составляет 4938 мм, а колесная база — 2950 мм. Одной из особенностей кроссовера являются задние безрамные двери, которые можно открыть вместе с секциями крыши нажатием кнопки на кузове.

Дилеры предлагают заднеприводную версию с электромотором мощностью 336 л.с. Такой автомобиль может проехать до 560 км на одном заряде аккумулятора. Также доступна модель с полным приводом и двумя электродвигателями (505 л.с.), которая имеет запас хода в 765 км.

 

Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Tvoe-Avto.com» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2023 ТВОЕ-АВТО