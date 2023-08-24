В России запущены продажи кроссовера HiPhi Y стоимостью от 6,2 млн рублей

Российские дилерские центры теперь предлагают новые китайские кроссоверы HiPhi Y, как сообщает «Газета.Ru».

Объявления о продаже этих автомобилей уже появились в разделе объявлений, и их цены начинаются от 6,2 млн рублей.

Длина новинки составляет 4938 мм, а колесная база — 2950 мм. Одной из особенностей кроссовера являются задние безрамные двери, которые можно открыть вместе с секциями крыши нажатием кнопки на кузове.

Дилеры предлагают заднеприводную версию с электромотором мощностью 336 л.с. Такой автомобиль может проехать до 560 км на одном заряде аккумулятора. Также доступна модель с полным приводом и двумя электродвигателями (505 л.с.), которая имеет запас хода в 765 км.