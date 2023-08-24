«Автодом»: премиальные машины станут дороже на 1 млн рублей из-за утильсбора

Специалисты прогнозируют, что премиальные машины заметно подорожают уже в ближайшее время.

Речь идет об автомобилях премиального класса, ввозимых по программе параллельного импорта.

Их ценники увеличатся на 1 млн рублей, пишут «Автоновости дня» ссылаясь на директора департамента по выкупу ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр» Владимира Желобова.

Специалист уточнил, что причиной роста цен станет увеличение утилизационного сбора с 1 августа. В результате ставка утильсбора увеличилась в 1,7-3,7 раза в зависимости от объема ДВС.