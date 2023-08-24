Где взять боковые и задние стекла на авто

По статистике боковые стекла авто меняют довольно редко, в отличие от ветрового (лобового). При выборе таких элементов следует учитывать их специфические особенности.

Какие бывают виды автостекол

Все автомобили и специальная техника оборудованы стеклами. Серийный городской транспорт имеет лобовые, задние и боковые стекла. Купить стекла на авто обычно можно следующих видов:

сталинит — закаленное однослойное;

дуплекс — двухслойное;

триплекс — ламинированное многослойное;

многослойное специфическое;

теплопоглощающее.

Сталинитовые стекла встречаются практически в любом автомобиле. При изготовлении такого материала используется термическая обработки, что в поверхностных слоях стекла образует, так называемые, остаточные напряжения сжатия, которые и придают всему изделию особую прочность. Поэтому такое стекло называют закаленным. Если оно разрушается, то распадается на небольшие осколки с тупыми гранями, которые малотравматичны.

Дуплекс уже морально устарел и уступил «пальму первенства» триплексу. Однако он еще встречается на старых моделях автомобилей. Триплекс представляет собой как бы слоеный пирог, где стекла склеены между собой пластиковой пленкой, обычно из поливинилбутираля толщиной около 0,35 мм. Если такое стекло разбивается, то осколки никуда не разлетаются, а остаются на пленке, что сильно снижает травмоопасность материала.

Многослойными специфическими пленками оснащаются обычно авто класса люкс или легкобронированные машины. Они дают лучшую звуко- и теплоизоляцию, обычно имеют повышенную огнестойкость.

Как классифицируют боковые стекла. Дефекты

Боковые стекла классифицируются по месту расположения (отдельная зона кузова, дверь) и по их подвижности. В последнюю категорию входят:

подвижные — опускаемые дверные;

неподвижные или подвижные — дверные форточки;

подвижные или неподвижные — кузовные форточки.

Обычно дверные стекла подвижные, а форточки неподвижные. Исключение составляют некоторые виды спецтранспорта. Задние и боковые стекла обычно однослойные. Иногда встречаются двухслойные варианты, но трехслойных не бывает.

Купить боковое стекло бывает необходимо, когда требуется полная замена при сильных механических повреждениях. Это могут быть трещины, пробоины, отверстия, нарушение геометрии. В случае подвижного стекла нужно обратить внимание на работу стеклоподъемника. Они могут не работать из-за двух причин:

Механической. Электрической.

В первом случае могли сломаться металлические или пластиковые детали, например, при поломке зубчатого колеса перестает опускаться и подниматься стекло. При электрических причинах нужно проверить целостность выключателей, проводки, блока управления стеклоподъемников, моторчика.

Как подобрать боковое стекло

Для правильного выбора бокового стекла нужно использовать ключевые параметры автомобиля — марку, модель, год выпуска. Обратиться лучше в компанию «Стекло-Люкс». Это завод-изготовитель автостекол с самой высокой репутацией в стране. Здесь выгодно купить стекло на авто, цена не покажется чрезмерной, так как покупки непосредственно у производителя происходят по заводским ценам.

Здесь можно купить заднее стекло и любые другие стекла для автомобилей, автобусов и спецтехники, боковое стекло ГАЗ и других марок автомашин.

Завод «Стекло-Люкс» работает с оптовыми покупателями, при этом цены для клиента заметно ниже, чем при розничных продажах. Поэтому автосалоны, автомастерские, сервисные центры и автомагазины предпочитают покупать автостекло оптом.