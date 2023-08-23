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В Белоруссии наладят выпуск китайских кроссоверов бизнес-класса

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Старт производства может состояться уже в следующем месяце.

По словам вице-премьера Петра Пархомчика, в Белоруссии планируется выпускать кроссоверы бизнес-класса.

При этом отмечается, что их запуск состоится на предприятии «Юнисон», однако никакого отношения к Geely автомобили не имеют.

К сожалению о новом партнере информации нет и сообщается только, что это будут машины более дорогой категории.

В страну уже ввезли два автомобиля для сертификации, а в сентябре организуют поставки машинокомплектов.

Предположительно, речь идет о моделях марки Hongqi и возможно это будет электрокроссовер E-HS9 или HS5.

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