В Белоруссии наладят выпуск китайских кроссоверов бизнес-класса

Старт производства может состояться уже в следующем месяце.
По словам вице-премьера Петра Пархомчика, в Белоруссии планируется выпускать кроссоверы бизнес-класса.
При этом отмечается, что их запуск состоится на предприятии «Юнисон», однако никакого отношения к Geely автомобили не имеют.
К сожалению о новом партнере информации нет и сообщается только, что это будут машины более дорогой категории.
В страну уже ввезли два автомобиля для сертификации, а в сентябре организуют поставки машинокомплектов.
Предположительно, речь идет о моделях марки Hongqi и возможно это будет электрокроссовер E-HS9 или HS5.