У российских автомобилистов появилась возможность купить на рынке новые электрические кроссоверы.

На авторынок РФ вышел китайский конкурент Tesla Model Y, который носит название XPeng G6 и предлагается по цене от 4,7 млн до 6,4 млн рублей.

Это новый электрокар, его презентация в Шанхае прошла этой весной, а продажи в Китае начались в июне. В нашу страну дилеры привезли модели в самой мощной версии с двумя электродвигателями и полным приводом, пишет «Газета.ру».

Мощность силовой установки составляет 487 л.с., запас хода равен 700 км. Длина автомобиля составляет 4753 мм, а расстояние между осями – 2890 мм.