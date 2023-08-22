«Москвич» в 2024 году выпустит автомобили «Москвич 5» и «Москвич 8»

Завод «Москвич» планирует выпустить еще четыре новые модели после лифтбека «Москвич 6», который выйдет на рынок до конца 2023 года.

Две из этих моделей, «Москвич 5» и «Москвич 8», дебютируют в 2024 году, а остальные две появятся к 2025 году. Эту информацию представил генеральный директор предприятия Ханс-Петер Мозер на форуме IMAF-2023.

Также известно, что в 2024 году завод «Москвич» планирует выпустить 44 тысячи автомобилей, включая 4 тысячи электрических.

Это количество электромобилей даже меньше, чем планировалось на 2023 год. Кроме того, в следующем году предприятие перейдет на производство по полному циклу, включая сварку, окраску и штамповку кузовов.