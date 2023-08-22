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«Китайский Wrangler» выйдет на рынок России с дизельным двигателем

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BAIC BJ40 уже собирают на предприятии «Автотор», при этом оказалось, что помимо бензиновой версии, модель выйдет еще и в дизельной модификации.

О появлении дизельной версии сообщил телеграм-канал «Автопоток». Уточняется, что «китайский Wrangler», выйдет в версии с двухлитровым дизельным двигателем, мощность которого составит 163 л.с.

Сначала компания запустит продажи бензиновой версии, а затем появится и дизельный вариант. Первая партия кроссоверов уже собрана на калининградском предприятии, автомобили уже начали отгружать дилерам. Бензиновая версия будет иметь тоже двухлитровый агрегат, а его мощность составит 218 л.с.

В качестве трансмиссии предложат 8-скоростной автомат, который будет передавать крутящий момент на все колеса. Заявленный разгон до первой сотни составит 10,8 секунды.

Что касается расхода топлива, то в смешанном цикле он составит 10,4 литра. Стоимость внедорожника стартует от 4,06 млн рублей, во сколько обойдется дизельная версия, пока не сообщается.

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