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«Известия»: BMW и Audi вслед за Mercedes закрыли доступ к своему ПО для РФ

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Программное обеспечение для обслуживания автомобилей перестало быть доступным и для российских дилеров марок BMW и Audi.

Ранее доступ к ПО ограничила Mercedes, теперь это сделали Audi и BMW, а также Volkswagen. Об этом написали журналисты «Известий».

Таким образом, владельцы указанных выше марок автомобилей могут столкнуться с трудностями при диагностике машин. В том числе проблемы могут возникнуть с програмированием ключей, особенно если они были утеряны владельцем.

Таким образом, замена, например, антиблокировочной системы, подушек безопасности или парктроников, может оказаться проблемой из-за отсутствия актуального ПО.

С другой стороны, проблемными будут автомобили, ввезенные по параллельному импорту, так как на приобретенные ранее официально поставленные авто программное обеспечение есть.

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