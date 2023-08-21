«Москвич» представил новый лифтбек «Москвич 6»

Новая модель встанет на конвейер до конца года, а пока компания организовала ее показ в рамках выставки «Станция Манеж».

На транспортной выставке показали внешность автомобиля, при этом салон остался засекреченным. По сути новым лифтбеком под российским брендом становится перелицованный JAC A5 Plus/Sehol Yao.

В Китае модель предлагается с турбомоторами, пару которым составляет робот и вариатор.

В России «Москвич 6» выйдет в продажу в трех комплектациях, причем уже в базовой будет 10-дюмовый экран мультимедийной системы, шесть динамиков, кондиционер и камера заднего вида. О стоимости новинки информации пока нет.