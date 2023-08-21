CHERY обновила Tiggo 8 Pro Max и анонсировала его продажи в России

Российский офис китайской марки представил обновленный кроссовер и сообщил о скором запуске продаж.

Обновленный семиместный полноприводный кроссовер TIGGO 8 PRO MAX появится у российских дилеров до конца третьего квартала. Обновление затронуло внешность, салон и список доступного оборудования.

«Оформление решетки радиатора выполнено в традиционной концепции бренда — «Жизнь в движении». Логотип марки, интегрированный в решётку радиатора, делает автомобиль ещё изящнее, а его динамичная световая подсветка в ночное время добавляет автомобилю узнаваемости. Дизайн задних LED-фонарей и T-образный рисунок верхнего стоп-сигнала придали облику автомобиля спортивности» — рассказали в компании.

В салоне появились два сдвоенных экрана диагональю по 12.3 дюймов каждый, а для удобства они имеют изогнутый дизайн.

Система полного привода в TIGGO 8 PRO MAX представлена мировым производителем ZF Friedrichshafen AG. По умолчанию крутящий момент подается на переднюю ось с целью экономии топлива. В автомобиле предусмотрены шесть режимов движения по различным типам дорог: эко, комфорт, спорт, снег, грунт, 4х4. Моторная гамма представлена модифицированным бензиновым двигателем 2.0 TGDI мощностью 145 кВт (197 л.c.) на 5000 об/мин. В качестве трансмиссии предлагается 7-скоростной робот.

Разгон от 0 до 100 км/ч занимает у нового TIGGO 8 PRO MAX 8.4 сек, предельная скорость равна 210 км/ч.

Расход топлива полноприводного семиместного кроссовера CHERY TIGGO 8 PRO MAX на каждые 100 километров пути составляет в загородном режиме 7.2 литра, в комбинированном режиме — 8.3 литров и в городском — 10.3 литров. Экологический класс равен показателям Euro VI. Производителем допускается использование бензина АИ-92.

Что касается стоимости и комплектаций, то об этом обещают сообщить позднее.