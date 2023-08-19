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АвтоВАЗ начнет выпускать намного больше Lada в 2024 году

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Это будет возможно за счет организации производства машин сразу на трех площадках.

Теперь «АвтоВАЗ» является обладателем площадок в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге, на которых выпускают и будут выпускать машины марок.

Как сообщил паблик «Нетипичный АвтоВАЗ», АвтоВАЗ начнет выпускать намного больше Lada в 2024 году, а именно на десятки процентов больше.

Это станет возможным не только за счет организации производства новых моделей и возвращения старых, но и увеличения объемов выпуска текущих авто.

Например, в Тольятти планируется выпускать в два раза больше Lada Vesta NG, чем в этом году.

В Ижевске будут собирать Lada Largus и его электрическую версию, а в Петербурге уже наладили выпуск Lada X-Cross 5, а еще планируется запустить литфбек FAW Bestune B70, который также выйдет под маркой Lada.

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