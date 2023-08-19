Водители в РФ назвали кожаный салон одной из самых желанных опций в китайских авто

Специалисты в России рассказали, какие опции автомобилистам хочется видеть в китайских автомобилях больше всего.

Об этом рассказал директор по маркетингу дилерского холдинга «Авилон» Андрей Каменский в беседе с «Газетой.Ru». По его словам, чаще всего покупатели машин китайских марок хотят, чтобы в автомобиле были различные ассистенты водителя, климат-контроль, теплые опции, а также кожаный салон.

Например, владельцам Geely, Omoda и Jetta хочется, чтобы в списке опций была панорамная крыша, кожаный салон и система кругового обзора.

Клиенты Changan хотят подогрев сидений, мультимедийную систему с поддержкой Apple CarPlay, большие колесные диски с красивым дизайном, а также различные ассистенты вождения.

Покупателям Haval и Tank хочется в списке оснащенности иметь доводчики крышки багажника, климат-контроль и различные системы безопасности и помощи водителю. При этом клиенты HiPhi и Avatr предпочитают, чтобы в электрокарах был полный привод, автопарковщик и премиальная отделка салона.

«Если мы говорим о бренде Hongqi, то клиенты много спрашивают про ассистенты водителя: радарный круиз-контроль, удержание полосы, помощь при перестроении. Также интересны такие опции, как проекция на экран, разные возможности бортовой мультимедиа. Из осязаемых опций — традиционный спрос на диски, панорамную крышу, кресло с функцией массажа и вентиляцию», — приводят слова Каменского журналисты.