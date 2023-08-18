Выбираем авто на прокат — советы новичкам

Goodokrent предлагает взять напрокат седан Skoda Oktavia по небольшой цене, на выгодных условиях, на время от суток до нескольких дней. Машина хорошо подходит для езды по г. Москва. Имеет вместительный салон. Водителю и пассажирам в нем будет комфортно. Климатическая техника обеспечивает нужные условия, зимой согреет печка, летом – охладит авто кондиционер. Фильтры салона не допустят попадания и накапливания пыли. Мощный мотор отличную скорость. Хорошая ходовая часть устойчивость на дороге. Малый расход топлива – экономию.

Взять в аренду Шкоду Октавию для этого, одно из самых выгодных решений. Такие услуги предоставляет в Москве фирма Goodokrent. Вся техника новая, с малым пробегом. Компания проводит систематическое техническое обслуживание, требуемый уход за авто. Это не допускает возникновение неожиданных поломок в пути. Кроме этого, обеспечивает ему ухоженный и презентабельный внешний вид. А также сводит к нулю риск ДТП.

Если доплатить 1000 рублей, можно взять в аренду Шкоду Октавию без ограничения пробега. Вы хотите отправиться в поездку с маленьким ребенком, еще 600 рублей и в салоне будет установлено детское кресло.

Для проката необходимо предоставить минимум документов. При этом вы должны в обязательном порядке быть совершеннолетним, иметь права на управление авто, соответствующей категории.

С детальным перечнем можно ознакомиться на сайте компании.

Skoda Oktavia в нашем автопарке

Это современный автомобиль. Он выделяется отличными ходовыми качествами, техническими характеристиками, экономичностью, комфортом в салоне автомашины, повышенным уровнем безопасности.

Машина предоставляет водителю массу различных возможностей, которые не только обеспечивают удобство управления, а и создают хорошую атмосферу.

Это в сочетании со сравнительно не большой ценой, мягкими условиями проката, делает аренду автомобилей Шкода оптимальным решением, независимо от цели:

посещение туристических и достопримечательных мест;

деловые встречи в нашем городе;

рабочая командировка;

романтическое свидание и т.д.

Прокат Skoda Octavia обеспечит комфорт, безопасность езды, не допустит быстрого накопления усталости, обеспечив, возможность выполнения многих дел за один день, в сжатые сроки.

Сравнительно небольшая цена, экономичность автомобиля позволит сократить траты. При этом машина относится к категории статусных, имеет презентабельный внешний вид.

Выгода сотрудничества с Goodokrent

Сервис предоставляет в аренду Skoda Octavia на выгодных условиях. Не требует с клиента повышенных гарантийных обязательств. Оперативно реагирует на обращения.

Обеспечивает 100 % бронь заказанной вами машины, ее подачу в нужное место, чтобы вам не пришлось искать автопарк нашей компании по городу, сразу получить авто в пользование, например:

в аэропорту,

на входе в отель,

на входе в гостинницу.

Кроме этого вы можете ее оставить в оговоренное время, в указанном месте. Сервис делает все, чтобы обеспечить максимальные удобства пользования ее услугами. Обращайтесь. Ждем ваших звонков, заявок.