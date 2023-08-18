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В КНР обнаружили «кладбище» с несколькими тысячами гниющих электромобилей

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В Китае было обнаружено огромное кладбище автомобилей, изначально сообщалось что под открытым небом стоит около 10 тыс. ед. модели Neta V.
Фактически в поле было всего 146 ед. Neta V, тогда как остальные это другие модели, причем они уже были ранее в использовании.

После расследования стало известно, что основная часть автомобилей принадлежит местной каршеринговой компании, которая фактически стала банкротом.

Автор расследования и воздушной съемки заявил, что в поле стоят в основном небольшой электрический хетчбэк BAIC BJEV EC3. В конце кладбища были замечены модели марок Toyota, Hyundai, Geely и Dongfeng Peugeot-Citroen, причем большинство из них новые и незарегистрированные, возможно они ожидают доставки клиентам, но это всего лишь предположение автора видео.

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