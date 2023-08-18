Autonews: дилеры запустили продажи «Москвичей» ниже рекомендованной цены

С 1 августа произошло подорожание автомобилей марки «Москвич», но дилерские центры продают автомобили ниже рекомендованной розничной цены.

В этом убедились журналисты Autonews, которые выяснили, что в столичном регионе сейчас кроссоверы «Москвич» можно купить дешевле чем указано на официальном сайте автопроизводителя.

С начала месяца произошло подорожание на 11%, стоимость кроссовера Москвич3 поднялась с 1,9 миллиона до 2,2 миллиона рублей. Электрическая версия подорожала с 3,5 миллиона до 3,95 миллиона рублей. При этом столичные дилеры предлагают приобрести автомобили от 2,057 миллиона рублей, при этом в наличии по такой цене доступны не все цвета.

Autonews со ссылкой на представителя одного из дилерских центров написал:

«Официальное повышение цен на все модели «Москвич» произошло с 1 августа. Однако у нас еще остаются машины, которые нам завезли до этой даты. Именно их мы готовы отдавать по старым ценам. Сразу отмечу, что разницы между машинами до 1 августа и после нет никакой, за исключением стоимости. Электрические кроссоверы из новых партий обойдутся в 3 950 000 рублей».

Предложения по более выгодным ценам действуют не во всех автосалонах, многие по традиции предлагают модели по более высокой цене, которая не соответствует официальной заявленной на сайте компании «Москвич».