АвтоВАЗ поднял цены на ряд комплектаций моделей Lada Vesta и Lada Niva

В нашей стране произошло очередное подорожание отечественных автомобилей.

О повышении цен на модели Lada сообщали еще в начале месяца, но тогда никто точно не знал насколько вырастут цены.

В компании «АвтоВАЗ» решили поднять цены на Vesta и Niva в некоторых комплектациях. В зависимости от модели и комплектации цены на автомобили стали дороже на 1-5%. При этом цены на базовые комплектации Vesta, Niva и все версии Granta остались без изменений.

В пресс-службе «АвтоВАЗа» отметили, что на наиболее локализованные, базовые и бюджетные версии автомобилей цены поднимать не стали. Корректировка прайс-листа коснулась только на более оснащенные и дорогие комплектации.