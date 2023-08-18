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Грузия окончательно перекрыла поставки автомашин в Россию

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Грузия начала усложнять все процедуры перевоза автомобилей из Америки еще до 1 августа, с начала месяца начал действовать официальный запрет на ввоз автомобилей в РФ.
Грузия перекрыла возможность ввоза в Россию автомобилей из США, а с 26 сентября начнет действовать эмбарго на автомобили привезённые из Европы.

Согласно новому постановлению в Россию запрещено ввозить легковые автомобили с мотором свыше 1,9-литра, также запрет коснулся электрических и гибридных автомобилей. Как пишет издание VPost, уже сейчас через КПП «Верхний Ларс» в Россию не пропускают любые иномарки.

«КоммерсантЪ» со ссылкой на учредителя компании «Автодегустатор» Арарата Мардояна написал, что Грузия сложности начала создавать уже давно, ограничения были введены два-три месяца назад, но тогда еще пропускали автомобили стоимостью до 50 тыс. долларов.

Автомобили свыше 50 тыс. долларов уже невозможно было доставлять, помимо этого страна блокировала перечисления и существенно усложнила логистику.

Отмечается, что в первом полугодии из Грузии в Россию было завезено 3,78 тыс. автомобилей, при этом в несколько раз вырос экспорт в Армению, что связано с особой схемой ввоза машин в Россию, которой активно пользовались российские экспортеры.

Предположительно, в дальнейшем импортные машины в Россию будут привозить через Казахстан или Киргизию.

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