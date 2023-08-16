В РФ начались продажи новых крососверов Chery Tiggo 3x за 2,35 млн

Автомобильный рынок России регулярно пополняется новинками, преимущественно китайскими.

Очередной новинкой для российского рынка стал кроссовер Chery Tiggo 3x, который появился у одного из дилеров, пишет «Российская газета», уточняя, что за модель 2023 года выпуска дилер просит 2 350 000 рублей.

Этот автомобиль имеет длину 4 200 мм, а расстояние между осями составляет 2 555 мм. Оснащен кроссовер атмосферным 1,5-литровым двигателем с отдачей 116 л.с., пару которому составляет вариатор и переднеприводная система.

В списке оснащенности значится немало опций, в числе которых три подушки безопасности, обогрев зеркал, мультифункциональный руль, бортовой компьютер, адаптивный круиз-контроль, светодиодные фары и многое другое.