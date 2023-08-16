«Автотор» сообщил о запуске производства китайских автомобилей JMC

На заводе была запущена сборка коммерческих моделей китайского бренда JMC.

В честь этого события на предприятии провели торжественную церемонию старта производства. В «Автоторе» надеются, что благодаря машинам JMC завод снова выйдет на позиции, которые были потеряны. В дальнейшем планируется углублять технологии выпуска машин

На мероприятии выступил и генеральный директор департамента развития международного бизнеса JMC Тони Чен, который дал высокую оценку сотрудничеству с АВТОТОР.

«Для меня большая честь оказаться здесь, среди коллектива сильных, способных, квалифицированных верящих в будущее людей, вместе с которыми мы представляем на российский рынок нашу продукцию. Сегодня мы сделали маленький шаг на нашем большом пути по производству автомобилей JMC в России. Выражаю благодарность всем причастным к сегодняшнему событию, правительству Калининградской области, которое поддерживает развитие автомобилестроительного производства в регионе. Локальный партнер лучше знает, что нужно для местного рынка. То, что вы увидели сегодня, это только начало. Мы выбрали АВТОТОР своим партнером, потому что нам очень важно качество, которое в полной мере обеспечивает эта компания. Я уверен в успехе нашего проекта, потому что в компании работает команда профессионалов, которая сделает все необходимое для производства, продвижения и обслуживания продукта на благо всех потребителей», — заявил Тони Чен.