Сайт NEWS перечислил полноприводные кроссоверы с пробегом в РФ за 1,5 млн

Специалисты изучили предложения на рынке и рассказали о полноприводных кроссоверах, которые можно найти на вторичном рынке по цене 1,5 млн рублей.

В списке значатся как старенькие премиальные модели, так и более новые кроссоверы бюджетного или среднебюджетного сегмента.

На вторичном авторынке все же больше предложений, чем на первичном, к тому же новый кроссовер сейчас обойдется минимум в 2 млн рублей. Журналисты NEWS.ru, решили помочь с выбором и обратили внимание на ряд моделей, которые оснащены полным приводом и можно купить по цене 1,5 млн рублей.

Так, россиянам советуют присмотреться к премиальным Porsche Cayenne, BMW X5 и Х6, Audi Q5 и Q7, Lexus RX, а также модели от Mercedes-Benz или Cadillac. Их можно найти по цене 1,5 млн рублей, но не стоит забывать, что при необходимости их ремонт обойдется недешево, да и могут возникнуть проблемы с наличием той или иной детали.

Если говорить о моделях массового сегмента, то тут советуют присмотреться к Renault Duster первого поколения, Nissan Terrano, Hyundai Creta первой генерации, Mitsubishi Outlander второго или третьего поколения, Subaru Forester, Nissan Qashqai и X-Trail, а также Toyota RAV4 или Volkswagen Tiguan. Правда последние два в хорошем состоянии и за указанную сумму найти будет проблематично, но возможно.