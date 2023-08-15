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АвтоВАЗ на месяц раньше перезапустил производство Lada Largus в кузове универсал

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14 августа 2023 года с конвейера АВТОВАЗа начали сходить первые товарные автомобили семейства LADA Largus. Компания перезапускает производство этого автомобиля на месяц раньше намеченного срока.

Всего в августе 2023 года планируется произвести 650 автомобилей LADA Largus различных модификаций. В это число также войдут машинокомплекты для опытной партии электромобилей LADA e-Largus, которая будет собрана в Ижевске до конца текущего года.

Также в Тольятти планируется выпустить несколько кузовов, которые будут в дальнейшем использованы в Ижевске для наладки технологического оборудования. Напомним, что АВТОВАЗ принял решение о переносе производства всего семейства LADA Largus на производственную площадку в Ижевске. Проект переноса планируется завершить во втором квартале 2024 года.

 

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