АвтоВАЗ на месяц раньше перезапустил производство Lada Largus в кузове универсал

14 августа 2023 года с конвейера АВТОВАЗа начали сходить первые товарные автомобили семейства LADA Largus. Компания перезапускает производство этого автомобиля на месяц раньше намеченного срока.

Всего в августе 2023 года планируется произвести 650 автомобилей LADA Largus различных модификаций. В это число также войдут машинокомплекты для опытной партии электромобилей LADA e-Largus, которая будет собрана в Ижевске до конца текущего года.

Также в Тольятти планируется выпустить несколько кузовов, которые будут в дальнейшем использованы в Ижевске для наладки технологического оборудования. Напомним, что АВТОВАЗ принял решение о переносе производства всего семейства LADA Largus на производственную площадку в Ижевске. Проект переноса планируется завершить во втором квартале 2024 года.