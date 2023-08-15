Денис Мантуров сообщил, когда будут запущены мощности Mercedes-Benz

«Автодом» планирует использовать приобретенные активы Mercedes-Benz для запуска собственного производства легковых автомобилей. Согласно заявлению вице-премьера Дениса Мантурова, производство может быть начато в 2024 году совместно с новыми партнерами.

Он также подчеркнул, что завод адаптирован для производства легковых автомобилей, пишут «РИА Новости».

Напомним, что «Автодом» приобрел активы Mercedes-Benz в России, включая завод, дистрибьютора и лизинговую компанию, в апреле этого года.

Компания также получила право на техническое обслуживание автомобилей Mercedes-Benz в России. В рамках сделки предусмотрена возможность обратного выкупа активов немецким автоконцерном в течение 6 лет.

Запуск собственного производства легковых автомобилей позволит «Автодому» расширить свою деятельность и укрепить свою позицию на российском рынке автомобилей. Это также может способствовать развитию отечественной автомобильной промышленности и созданию новых рабочих мест.