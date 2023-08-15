Российские аналитики подсчитали, сколько автомобилей было продано с начала года на рынке подержанных машин.

Согласно данным агентства «Автостат», продажи подержанных автомашин в РФ выросли на 25,5% с начала 2023 года, когда объемы составили 3,265 млн экземпляров за период с января по июль.

Также выяснилось, что за последние 19 месяцев объемы продаж машин в июле оказались рекордными. В прошлом месяце на рынке было продано 511,8 тыс. машин, что на 18,9% больше.

При этом объемы реализации превышают полмиллиона штук последние три месяца. Лидером вторичного рынка является Lada с долей 20% и объемами 105,8 тыс. штук.

На втором месте располагается Toyota — 64 тыс. единиц (+34,9%), а следующими в списке значатся Kia (29,6 тыс. единиц, +24,4%), Hyundai (29 тыс. единиц, +21,3%) и Nissan — 27,7 тыс. единиц (+23%).