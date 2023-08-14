АВТОТОР запустил выпуск китайских кроссоверов BAIC X55

Подготовка к серийному производству стартовала в начале июня, а недавно с конвейера сошла первая партия, о чем сообщила пресс-служба предприятия.

На заводе начали серийно выпускать китайские кроссоверы BAIC X55, которые будут продавать с 1,5-литровым двигателем. В качестве трансмиссии предложат 7-ступенчатую роботизированную КП.

Для разгона до первой сотни потребуется 7,8 секунды. Также сообщается о наличии в кроссовере багажника объемом 350 литров, панорамной крыши, а также рейлингов на крыше.

Кроме этого, в новинке есть помощник парковки, 6 подушек безопасности, адаптивный круиз-контроль, контроль полосы движения и слепых зон, электропривод двери багажника с памятью и функцией бесконтактного открытия, 2-х зонный климат контроль, охлаждаемый бокс в центральном подлокотнике и многое другое.