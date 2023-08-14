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АВТОТОР запустил выпуск китайских кроссоверов BAIC X55

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Подготовка к серийному производству стартовала в начале июня, а недавно с конвейера сошла первая партия, о чем сообщила пресс-служба предприятия.

На заводе начали серийно выпускать китайские кроссоверы BAIC X55, которые будут продавать с 1,5-литровым двигателем. В качестве трансмиссии предложат 7-ступенчатую роботизированную КП.

Для разгона до первой сотни потребуется 7,8 секунды. Также сообщается о наличии в кроссовере багажника объемом 350 литров, панорамной крыши, а также рейлингов на крыше.

Кроме этого, в новинке есть помощник парковки, 6 подушек безопасности, адаптивный круиз-контроль, контроль полосы движения и слепых зон, электропривод двери багажника с памятью и функцией бесконтактного открытия, 2-х зонный климат контроль, охлаждаемый бокс в центральном подлокотнике и многое другое.

АВТОТОР запустил выпуск китайских кроссоверов BAIC X55 АВТОТОР запустил выпуск китайских кроссоверов BAIC X55 АВТОТОР запустил выпуск китайских кроссоверов BAIC X55 АВТОТОР запустил выпуск китайских кроссоверов BAIC X55

BAIC BAIC X55
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