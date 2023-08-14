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Mercedes-Benz и BMW отключили ПО для дилеров в России

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В результате из-за отсутствия доступа к системам увеличатся сроки ремонта.

Газете «Известия» представители российских дилеров подтвердили, что Mercedes-Benz и BMW отключили.

Речь идет об отключении онлайн-систем, при этом дилеры уверены, что ремонтом и обслуживанием машин будут заниматься за счет уже накопленного опыта.

К тому же добавлено, что из-за ухода немецких компаний россияне лишились возможности проверить и отправить машину в рамках сервисных кампаний.

Между тем, в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» сообщили, что проблемы с ПО имеются не только у дилеров Mercedes-Benz и BMW, но и других зарубежных марок.

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