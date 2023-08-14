Главная » Новости

Флагманский кроссовер Omoda C5 получил спецсерию Black Diamond

Опубликовано Обновлено

Автомобильный бренд OMODA представил для российского авторынка новинку, которой стала специальная версия флагманской модели Omoda C5.

Спецсерия носит название OMODA C5 Black Diamond и она отличается глубоким черным цветом кузова без декоративных красных элементов в сочетании с оригинальными легкосплавными колесными дисками антрацитового цвета. Салон автомобиля выполнен в черных тонах

OMODA C5 доступен на российском рынке для версий с передним и полным приводом, а также с двумя типами силовых агрегатов: 1,5-литровым турбированным мотором мощностью 147 л. с., сопряженным с бесступенчатой коробкой передач, и 150-сильным двигателем объемом 1,6 литра в связке с семиступенчатой роботизированной трансмиссией с двойным «мокрым» сцеплением.

Исполнение Black Diamond доступно в комплектации Ultimate для переднего привода и Supreme для полного привода соответственно.

Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Tvoe-Avto.com» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2023 ТВОЕ-АВТО