Перечислен ТОП-5 дешевых седанов для покупки на российском рынке

В России был составлен список самых доступных седанов в августе 2023 года, и все пять позиций заняли китайские модели.

На пятой строчке находится седан Changan Eado Plus, стоимость которого составляет 2 миллиона 299 тысяч 900 рублей.

На четвертом месте — седан Omoda S5, который стоит на 50 тысяч рублей дешевле. На третьем месте — седан Kaiyi E5, стоимость которого составляет около 2 миллиона рублей.

На втормо месте расположился BAIC U5 Plus с ценником 1 миллион 839 тысяч рублей. Лидером составленного ТОПа является седан Changan Alsvin стоимостью 1 миллион 650 тысяч рублей.

Эти модели предлагают различные комплектации и функции, такие как подушки безопасности, круиз-контроль, камеры заднего вида и мультимедийные системы. Они представляют собой доступные варианты для покупателей, желающих приобрести седаны по более низкой цене.