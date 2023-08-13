Опубликованы первые официальные изображения нового кроссовера BYD Song L

Китайский автопроизводитель BYD продолжает разрабатывать электрические модели, и одной из них является BYD Song L. Этот автомобиль с электрической силовой установкой в настоящее время проходит испытания на дорогах Китая.

Чтобы вызвать интерес к предстоящему выпуску, компания опубликовала официальные изображения автомобиля. Версия автомобиля для производства будет представлена до конца года.

BYD Song L будет оснащен системой под названием DiSus-A, которая будет управлять различными функциями, такими как пневматические подвески, выдвижные дверные ручки, спойлер и электрическая дверь багажника. Силовая установка автомобиля будет обладать мощностью в 530 лошадиных сил.

Хотя информация о запасе хода BYD Song L пока не разглашается, ожидается, что он будет конкурентоспособен по сравнению с другими электрическими внедорожниками, такими как Tesla Model Y, Leap C11 и Aito M5.

Предполагаемая цена BYD Song L составляет около 200 000 юаней или примерно 2,7 миллиона рублей.