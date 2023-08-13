Главная » Новости

Опубликованы первые официальные изображения нового кроссовера BYD Song L

Опубликовано Обновлено

Китайский автопроизводитель BYD продолжает разрабатывать электрические модели, и одной из них является BYD Song L. Этот автомобиль с электрической силовой установкой в настоящее время проходит испытания на дорогах Китая.

Чтобы вызвать интерес к предстоящему выпуску, компания опубликовала официальные изображения автомобиля. Версия автомобиля для производства будет представлена до конца года.

BYD Song L будет оснащен системой под названием DiSus-A, которая будет управлять различными функциями, такими как пневматические подвески, выдвижные дверные ручки, спойлер и электрическая дверь багажника. Силовая установка автомобиля будет обладать мощностью в 530 лошадиных сил.

Хотя информация о запасе хода BYD Song L пока не разглашается, ожидается, что он будет конкурентоспособен по сравнению с другими электрическими внедорожниками, такими как Tesla Model Y, Leap C11 и Aito M5.

Предполагаемая цена BYD Song L составляет около 200 000 юаней или примерно 2,7 миллиона рублей.

Опубликованы первые официальные изображения нового кроссовера BYD Song L Опубликованы первые официальные изображения нового кроссовера BYD Song L Опубликованы первые официальные изображения нового кроссовера BYD Song L Опубликованы первые официальные изображения нового кроссовера BYD Song L Опубликованы первые официальные изображения нового кроссовера BYD Song L Опубликованы первые официальные изображения нового кроссовера BYD Song L Опубликованы первые официальные изображения нового кроссовера BYD Song L

Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Tvoe-Avto.com» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2023 ТВОЕ-АВТО