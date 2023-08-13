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В РФ запущены продажи кроссоверов Mazda CX-60 по цене от 6 млн рублей

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На российском рынке стали доступны для покупки кроссоверы Mazda CX-60.

Ранее эти автомобили были доступны только для заказа, но дилеры недавно получили партию машин, которые теперь есть в наличии, пишут СМИ. Mazda CX-60 имеются в наличии у дилеров не во всех городах, а их минимальная стоимость составляет 6 млн рублей, а самая дорогая комплектация оценена в 7,7 млн рублей.

Выбрать предлагают из двух доступных комплектаций, где одна оснащена 188-сильным 2,5-литровым двигателем, а вторая имеет гибридную установку мощностью 327 л.с.

Среди трансмиссий есть только 8-скоростной автомат. В списке оснащенности значатся 20-дюймовые колесные диски, мультимедийная система, подогрев и вентиляция сидений, датчики дождя и света, а также многое другое.

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