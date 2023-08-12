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JAC вывела новый пикап JAC T8 Pro на российский рынок по цене от 2,8 млн рублей

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На российском рынке стартовали продажи пикапа JAC T8 Pro, китайскую новику в дилерских центрах можно будет приобрести от 2,8 млн рублей.

На официальном сайте JAC уже появились цены и комплектации пикапа, он пока предлагается только в версии Full Extra с двухлитровым турбированным мотором мощностью 204 л.с. и 320 Нм крутящего момента.

Также доступен вариант с дизельным 2,0-литровым силовым агрегатом, отдача которого составляет 139 л.с. и 320 Нм крутящего момента.

Не зависимо от выбранного двигателя трансмиссия доступна только шестиступенчатая механическая с системой подключаемого полного привода.

JAC T8 Pro оценили от 2 820 000 рублей. В пикапе есть бесключевой доступ, кожаный салон, кондиционер, 10-дюймовый экран мультимедийной системы и ксеноновый свет.

JAC вывела новый пикап JAC T8 Pro на российский рынок по цене от 2,8 млн рублей JAC вывела новый пикап JAC T8 Pro на российский рынок по цене от 2,8 млн рублей JAC вывела новый пикап JAC T8 Pro на российский рынок по цене от 2,8 млн рублей

JAC T8 Pro
Tvoe-avto.com
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