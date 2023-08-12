JAC вывела новый пикап JAC T8 Pro на российский рынок по цене от 2,8 млн рублей

На российском рынке стартовали продажи пикапа JAC T8 Pro, китайскую новику в дилерских центрах можно будет приобрести от 2,8 млн рублей.

На официальном сайте JAC уже появились цены и комплектации пикапа, он пока предлагается только в версии Full Extra с двухлитровым турбированным мотором мощностью 204 л.с. и 320 Нм крутящего момента.

Также доступен вариант с дизельным 2,0-литровым силовым агрегатом, отдача которого составляет 139 л.с. и 320 Нм крутящего момента.

Не зависимо от выбранного двигателя трансмиссия доступна только шестиступенчатая механическая с системой подключаемого полного привода.

JAC T8 Pro оценили от 2 820 000 рублей. В пикапе есть бесключевой доступ, кожаный салон, кондиционер, 10-дюймовый экран мультимедийной системы и ксеноновый свет.