Главная » Новости

В РФ стали пересаживаться на китайские авто взамен Lada, Kia и Hyundai

Опубликовано Обновлено

Об этом свидетельствуют результаты исследования аналитиков «Авто.ру», которые приводят «Известия».

Согласно исследованию, все чаще российские автомобилисты стали выбирать автомобили китайского автопрома и пересаживаются на них с отечественных моделей.

Чаще всего китайские машины выбирают владельцы Lada Vesta, Priora и Kalina, чуть реже это делают водители Kia и Hyundai. Что касается выбора первого китайского автомобиля, то обычно россияне покупают модели марок Chery (30%), Geely (22%), Haval (17%) и Lifan (12%).

Например, бывшие владельцы «ВАЗ-2107» нередко выбирают Lifan Solano, а Lada Vesta — Chery Tiggo 7 PRO.

В целом владельцы остаются довольными своим выбором, тем более что преимуществом является цена, внешний вид, дизайн, стоимость обслуживания, доступность запчастей и уровень оснащенности.

Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Tvoe-Avto.com» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2023 ТВОЕ-АВТО