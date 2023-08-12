В РФ стали пересаживаться на китайские авто взамен Lada, Kia и Hyundai

Об этом свидетельствуют результаты исследования аналитиков «Авто.ру», которые приводят «Известия».

Согласно исследованию, все чаще российские автомобилисты стали выбирать автомобили китайского автопрома и пересаживаются на них с отечественных моделей.

Чаще всего китайские машины выбирают владельцы Lada Vesta, Priora и Kalina, чуть реже это делают водители Kia и Hyundai. Что касается выбора первого китайского автомобиля, то обычно россияне покупают модели марок Chery (30%), Geely (22%), Haval (17%) и Lifan (12%).

Например, бывшие владельцы «ВАЗ-2107» нередко выбирают Lifan Solano, а Lada Vesta — Chery Tiggo 7 PRO.

В целом владельцы остаются довольными своим выбором, тем более что преимуществом является цена, внешний вид, дизайн, стоимость обслуживания, доступность запчастей и уровень оснащенности.