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Автомобильный рынок Казахстана в июле увеличился на 62%

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В прошлом месяце на рынке Казахстана наблюдался значительный рост продаж автомобилей, в том числе грузовиков и автобусов.

В июле в Казахстане реализовали 18 836 новых машин, что на 61,5% больше, чем годом ранее.

Об этом пишет «Автостат» со ссылкой на Ассоциацию Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ). Из общего объёма проданной техники, 1 227 единиц это грузовики и автобусы.

Объемы продаж в июле оказались лучшими за последние годы. Чаще всего продавались автомобили марки Hyundai —  5 135 ед. (+97%).

Следом оказались Chevrolet (3 754 шт.), Kia (2303 ед.), Toyota (1183 ед.) и Chery (1 019 ед.). Среди моделей лидерами рынка оказались Chevrolet Cobalt, Kia Sportage и Hyundai Bayon.

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